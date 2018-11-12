الأندية الإنجليزية تُجهّز عروض رسمية لـ “براهيمي”

كشفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية أن 3 أندية إنجليزية مهتمة كثيرا بضم خدمات النجم الجزائري “ياسين براهيمي” الذي ينتهي عقده مع “بورتو” هذه الصائفة.

وكشفت ذات المصادر، ان كل من “إيفرتون”، “وست هام” و”نيوكاسل” يجهزون عروض رسمية للاعب من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي.

فكل من “إيفرتون” و “نيوكاسل” يريدان خطف النجم الجزائري من أجل تقديم إضافة كبيرة في خط الهجوم، خاصة “التوفيز”.

فالمدرب “ماركو سيلفا” يعرف جيدا الدوري البرتغالي وهو الذي كان مدرب لنادي “سبورتينغ لشبونة” في وقت سابق وسبق له وأن شاهد “براهيمي”.