الأندية الجزائرية المحترفة تهنئ وليد صادي

هنأت الأندية الجزائرية المحترفة، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيدي لـ”الكاف”.

ونشرت بعظم الأندية الجزائرية على غرار شباب قستطينة، شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، رسالة تهنئة لوليد صادي.

وأعتبرت الأندية الجزائرية بأن عودة الجزائر للمكتب التنفيذي لـ”الكاف”، ممثلة في رئيس “الفاف” وليد صادي، هو انتصار مهم للرياضة الجزائرية.

يذكر أن رئيس “الفاف” وليد صادي، ظفر بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لـ”الكاف”.