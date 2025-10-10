الأندية الجزائرية تبارك تأهل الخضر لمونديال 2026

تسابقت معظم الأندية الجزائرية لكرة القدم، لتهنئة المنتخب الوطني بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزهم الأخير، أمس الخميس، ضد منتخب الصومال.

وكتبت إدارة شبيبة القبائل، بهذه المنافسة، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”: “تهانينا لمنتخبنا الوكني على تألقه وتأهله لمونديال 2026.. شكرا لكم”.

كما علقت إدارة مولودية الجزائر، هي الأخرى على تأهل الخضر: “هنيئا لمنتخبنا الوطني الذي ضمن تأهله لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الخامسة في تاريخه”.

ومن جهتها كتبت إدارة فريق مولودية وهران: “انجاز مميز يضاف إلى المسار المشرق لكرة القدم الجزائرية، ويعكس روح التحدي والإصرار التي تميز أبطالنا”.