الأندية الجزائرية تبحث عن التأهل “قاريا”

سيكون الموعد اليوم الأحد مع مباريات الأندية الجزائرية التي تشارك في المنافسات القارية “دوري أبطال إفريقيا” و”كأس الكاف”.

البداية ستكون من “كينيا”، أين يبحث نادي “إتحاد العاصمة” على التأهل لدوري المجموعات واستغلال نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح أشبال “دزيري” بـ 4-1.

في حين سيكون المنافس “غور ماهيا” قويا وليس لديه ما يخسره لذلك فإن رفقاء “اللافي” مطالبون بتوخي الحذر والعودة بتأشيرة التأهل رغم كل الصعاب.

شبيبة القبائل هي الأخرى تبحث عن المرور لدوري المجموعات عندما تواجه نادي حورية كوناكيري العازم هو الآخر على قلب الطاولة.

فالشبيبة تمر بفترة غير جيدة بعد الخسارة القاسية أمام شباب بلوزداد بنتيجة 3-0 في الدوري المحلي.

شباب بلوزداد المنتشي بفوزه على الشبيبة في الدوري المحلي، يريد التأهل على حساب “بيراميدز” في كاس الكاف.

نتيجة التعادل المحققة في “مصر” ستكون مفخخة في لقاء العودة، لذلك يصر المدرب “عمراني” على اللعب بأقصى الطاقات من أجل المرور للدور المقبل.

نادي “بارادو” هو الآخر يبحث عن دخول التاريخ والمرور للدور المقبل من منافسة كأس الكاف وعليه استغلال جيدا نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالحه بنتيجة 3-1.

في حين أن الخصم التونسي “الصفاقسي” لن يقف مكتوف الأيدي خاصة وأن الجماهير ستكون بأعداد غفيرة وستدعم فريقها.

مباريات اليوم

دوري أبطال إفريقيا:

غور ماهيا – إتحاد العاصمة (14:00)

حورية كوناكري – شبيبة القبائل (17:00)

كأس الكاف:

شباب بلوزداد – بيراميدز (17:45)

الصفاقسي – بارادو (18:00)