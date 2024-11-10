الأندية الجزائرية تبدي تضامنها مع أسرة شبيبة القبائل

أبدت الأندية المحترفة الجزائرية، اليوم الأحد، تضامنها الكبير مع شبيبة القبائل، إثر الفاجعة الأخيرة التي ضربت أسرة الفريق.

ونشرت معظم الأندية المحترفة، على غرار اتحاد العاصمة، شباب بلوزداد، مولودية وهران، وغيرها رسالة تعزية عبر صفحاتها الرسمية، تضامنا مع أسرة الشبيبة.

وتأتي هذه الخرجة من الأندية المحترفة، عقب تلقيها نبأ وفاة مناصري شبيبة القبائل، رحيم دراجي، ونسيم شيخ، أمس السبت، في حادث مرور، خلال تنقلهما لمتابعة مباراة الفريق، أمام اتحاد العاصمة.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، وعلى رأسها، المدير العام حكيم مدان، بالإضافة لكل من المناجير كريم دودان، والمدرب عبد الحق بن شيخة، سجلا حضورهما اليوم الأحد، في جنازة المناصرين رحيم دراجي، ونسيم شيخ.