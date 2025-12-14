الأندية الجزائرية تبدي تضامنها مع الحكم يوسف قاموح

أبدت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، تضامنها الكبير مع الحكم الدولي الجزائري يوسف قاموح، إثر الوعكة الصحية التي ألمّت به.

ونشرت معظم الأندية الجزائرية، رسالة عبر صفحاتها الرسمية، أبدت من خلالها تضامنها، ودعمها، لقاموح.

كما عبرت الأندية الجزائرية، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للحكم الجزائري، واستعادة عافيته في القريب العاجل.

يذكر أن الحكم الدولي، يوسف قاموح، يعد من أبرز حكام كرة القدم، في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.