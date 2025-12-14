الأندية الجزائرية تبدي تضامنها مع الحكم يوسف قاموح
بقلم كريم تيغرمت
أبدت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، تضامنها الكبير مع الحكم الدولي الجزائري يوسف قاموح، إثر الوعكة الصحية التي ألمّت به.
ونشرت معظم الأندية الجزائرية، رسالة عبر صفحاتها الرسمية، أبدت من خلالها تضامنها، ودعمها، لقاموح.
كما عبرت الأندية الجزائرية، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للحكم الجزائري، واستعادة عافيته في القريب العاجل.
يذكر أن الحكم الدولي، يوسف قاموح، يعد من أبرز حكام كرة القدم، في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.
تتقدّم إدارة نادي مولودية الجزائر بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للحكم يوسف ڨاموح، بعد تعرضه لوعكة صحية.
🤲🏼 | “اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا” pic.twitter.com/5IDiqgbvlB
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) December 14, 2025
رابط دائم : https://nhar.tv/bFNQI