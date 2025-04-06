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الرياضة

الأندية الجزائرية تبدي دعمها لفلسطين

بقلم كريم تيغرمت
الأندية الجزائرية تبدي دعمها لفلسطين
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أبدت الأندية الجزائرية المحترفة، دعمها الكبير للشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع المؤلمة التي يعيشها في الوقت الحالي.

ونشرت الهديد من الأندية الجزائرية، اليوم الأحد، على غرار كل من اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، شباب فسنطينة، وغيرها شعارات تصامنية مع فلسطين.

وكتبت إدارة فريق مولودية الجزائر، عبر منشورها على “X”، في رسالتها لفلسطين: “المولودية الثورية.. فداك يا أرض الثوار”.

ومن جهتها كتبت إدارة اتحاد العاصمة، في منشورها الداعم للشعب الفلسطيني: “قلبا ودما.. من المحروسة بالله إلى المحررة بإذن الله”.

ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، هي الأخرى، صورة لخريطة فلسطين، مع علم الدولة، وأرفقتها بعبارة “فداك يا غزة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/2tutL
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