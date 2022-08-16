الأندية الجزائرية تتحصل على رخصة المشاركة في المنافسات الإفريقية

تحصلت الاندية الجزائرية الأربعة شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة. شبيبة الساورة. شبيبة القبائل على رخصة “الكاف” للمشاركة في المنافسات الافريقية المقبلة.

وقال موقع “الفاف” اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، أن الاندية الأربعة استوفت شروط المشاركة في منافسة رابطة الأبطال والكاف. بعدما اقتعنت هيئة الكاف بالبنية التحتية والموارد الشرية والمادية.

وفي ذات السياق، اكد موقع الفاف ان الكاف ستعتمد على منح الاندية المشاركة قاريا ترخيصا عبر منصة الانترنت أي الكترونيا في موسم 2023/2024.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]