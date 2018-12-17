الأندية الجزائرية تتعرف على “حُكامها” في المُنافسات الإفريقية

تعرفت الأندية الجزائرية، على أسماء الحُكام الذين سيُديرون مُباريات الإياب من المُنافسات الإفريقية التي يُشاركون فيها “رابطة الأبطال وكأس الكاف”.

وسيُدير المواجهة بين “نصر حسين داي” و”غرين إيغلز”، طاقم تنزاني بقيادة مفوم علي ناصورو بمساعدة فرديمارد شاشة و سليم مكونو.

وسيدير طاقم تحكيم سنغالي المقابلة التي ستجمع اتحاد بلعباس باينوغو رانجرس، بقيادة “عيسى سي” بمساعدة سيرينغ توري و نوها بانغورار.

وفي رابطة الابطال، سيدير قمة شبيبة الساورة واتحاد طنجة، ثلاثي غيني، بقيادة احمد تور بمساعدة سيديكي سيديبي و عبدولاي سيلا.

وسيُشرف المواجهة شباب قسنطينة فايبر سبور الأوغندي، ثلاثي بقيادة امين محمد بمساعدة مواطنيه، محمد احمد ابو الرجال و سمير جمال.