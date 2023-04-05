الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها سهرة اليوم

ستكون الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية. على موعد سهرة اليوم الأربعاء. للتعرف على منافسيهم في الدور الربع نهائي.

وبعد انهائهم دور المجموعات في المركز الثاني. سيُلاقي كل من شباب بلوزداد، شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، متصدري المجموعات الأخرى في الدور الربع نهائي.

كما سيخوض ممثلو الجزائر في المنافسة الإفريقية، مباريات الذهاب من هذا الدور بملعبهم، على أن تجرى مباريات العودة خارج الوطن.

وينطلق حفل سحب قرعة الدور الربع نهائي لمنافستي كأس الكاف، ورابطة الأبطال، المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة، على الساعة الـ(19:30) بتوقيت الجزائر.