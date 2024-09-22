الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها الأفارقة في هذا الموعد

كشف الموقع الرسمي لـ “الكاف”، اليوم الأحد، عن موعد إجراء عملية سحب قرعة دور المجموعات في منافستي رابطة الأبطال والكاف في 2024 و 2025.

وستسحب القرعة الخاصة بالمسابقتين الاثنين 7 أكتوبر 2024، بمقر الكاف بالقاهرة المصرية.

كما سيتعرف ممثلو الجزائر في منافسة رابطة الأبطال على المنافسين و الأمر يتعلق بكل من شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في دور المجموعات بعد اكتمال القائمة النهائية.

إلى جانب ذلك، انهى إتحاد العاصمة إلى جانب شباب قسنطينة، مسلسل المتأهلين إلى دوري المجموعات بعد الفوز أمام نادي الملعب التونسي بثنائية، لينتظر الكشف عن منافسه في الدور القادم.