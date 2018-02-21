الأندية الجزائرية تتعرف على مُنافسيها في الدور ال16 للمُنافسات القارية

ستكون تشكيلة إتحاد العاصمة على موعد مع مواجهة نادي مانياما الكونغولي في الدور الـ16 من كأس الكونفيديرالية الإفريقية.

وسيقابل زملاء الحارس محمد لمين زماموش خصمهم الكونغولي الذي تفوق في مجموع المبارتين على نادي مانغا سبورت الغابوني.

وستدخل كتيبة “حمدي” المنافسة الإفريقية بداية من (6 أو 7 مارس) بالكونغو ذهابا ولقاء العودة سيلعب بالعاصمة (17 أو 18 مارس).

يذكر أن “سوسطارة” لم تكن معنية بالدور التمهيدي من كأس الكاف بسبب نتائجه الجيدة في السنوات الأخيرة في المسابقات الافريقية.

هذا وتواجه مولودية الجزائر نادي مونتاين أوف فاير من نيجيريا في الدور ال16 من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

فيما يُقابل وفاق سطيف نادي أدوانا ستارز الغاني لحساب نفس الدور وفي نفس المنافسة.