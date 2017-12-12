الأندية الجزائرية تتعرف على مُنافسيها إفريقيا هذا الأربعاء

تُجرى الأربعاء بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة الدور الأول من مُنافستي كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف لموسم 2018/2019.

وستكون الجزائر معنية بالمُشاركة ب 4 أندية في المُنافستين: وفاق سطيف ومولودية الجزائر في “التشمبيانزليغ” وإتحاد العاصمة وشباب بلوزداد في كأس الكاف.

وأشارت الكاف أن النسخة القادمة من المُنافستين ستشهد تغييرا في البرمجة في دور المجموعات بسبب مونديال روسيا 2018.

وكان دور المجموعات للمُنافستين يُلعب بين شهري ماي وجوان لكن في النسخة القادمة ستُلعب جولة واحدة فقط في شهر ماي.

قبل التوقف لشهرين بسبب المونديال والعودة لإستكمال باقي الجولات بداية من نهاية شهر جويلية 2018.

هذا وستُلعب الأدوار الإقصائية المُباشرة للمُنافستين شهري فيفري ومارس من عام 2018.