الأندية الجزائرية تحيي الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال

أحيت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال، والتي توافق تاريخ الخمس من شهر جويلية من كل سنة.

وكتبت معظم الأندية الجزائرية، منشورات عبر صفحاتها الرسمية، تغنت من خلالها بهذه الذكرى من عيد الإستقلال.

كما ترحم مسؤولي الأندية الجزائرية، على روح الشهداء الأبرار، مبرزين تضحياتهم الجسام في سبيل تحرير الوطن.

الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/YiVt0MByBe

— USM Alger (@USMAofficiel) July 4, 2024