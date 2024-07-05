الأندية الجزائرية تحيي الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال
أحيت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال، والتي توافق تاريخ الخمس من شهر جويلية من كل سنة.
وكتبت معظم الأندية الجزائرية، منشورات عبر صفحاتها الرسمية، تغنت من خلالها بهذه الذكرى من عيد الإستقلال.
كما ترحم مسؤولي الأندية الجزائرية، على روح الشهداء الأبرار، مبرزين تضحياتهم الجسام في سبيل تحرير الوطن.
𝟬𝟱 𝗝𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁┃𝟭𝟵𝟲𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟰
Commémoration du 62 ième anniversaire de l’indépendance.
Gloire et éternité à nos martyrs
𝑽𝒊𝒗𝒆 𝒍’𝑨𝒍𝒈𝒆́𝒓𝒊𝒆 #mobilis #JSKDigitalCom #5Juillet #FêtedelIndépendance
🇩🇿🟢🔴⚪ pic.twitter.com/5ryiCabSFf
— JS Kabylie (@jsk_tweet) July 5, 2024
الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/YiVt0MByBe
— USM Alger (@USMAofficiel) July 4, 2024
🇩🇿 𝟎𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝟏𝟗𝟔𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟒 🩸⚫️🟢
غردي يا جزائر وأفخري… فأرضك أنجبت أبطالا أحرار ✊️ #ذكرى_إستقلال_الجزائر #المجد_والخلود_لشهدائنا الأبرار#teamcsc #TheDean1898 #csconstantine pic.twitter.com/SmISDym6r2
— CSC-club sportif constantinois (@CSCClub1898) July 5, 2024
بمناسبة الذكرى الثانية والستون لعيد الإستقلال والشباب، تتقدم إدارة اتحاد العاصمة وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، بأحر التهاني للشعب الجزائري.
الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/YiVt0MByBe
— USM Alger (@USMAofficiel) July 4, 2024