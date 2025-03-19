 الأندية الجزائرية تحيي ذكرى عيد النصر

أحيت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، الذكرى الـ63 لعيد النصر، والتي توافق تاريخ 19 مارس من كل سنة.

ونشرت العديد من الأندية الأجزائرية، على غرار اتحاد العاصمة، شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر، صور تحلدة لهذه الذكرى، عبر صفحاتهم الرسمية.

وتأتي هذع الخرجة من أندية كرة القدم الجزائرية، لتؤكد مجددا الارتباط الوثيق بني هذه الرياضة، وتاريخ الجزائر.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كان السباق اليوك الإثنين، لاحياء ذكرى عيد النصر، عبر الموقع الرسمي لـ”الفاف”.