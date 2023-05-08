الأندية الجزائرية تحي ذكرى مجازر “8 ماي 1945”

أحيت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، الذكرى الـ77، لمجازر “8 ماي 1945″، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، في الجزائر.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، رسالة بهذه المناسبة، مذكرة فيها بأن ألوان الفريق “الأحمر والأسود” تم اختيارها تضامنا مع شهداء هذه الأحداث الأليمة.

كما خلدة إدارة وفاق سطيف، بدورها هذه المناسبة، من خلال منشور حمل عنوان “حتى لا ننسى شعب ضحى.. ذاكرة لا تمحى”.

وولم تفوت إدارة شباب بلوزداد، هي الاخرى هذه المناسبة، أحيث استذكرت الأحداث الشنيعة التي عاشها الشعب الجزائري بتاريخ 8 ماي 1945.