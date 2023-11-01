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الرياضة

الأندية الجزائرية تخلد ذكرى “1 نوفمبر”

بقلم كريم تيغرمت
الأندية الجزائرية تخلد ذكرى “1 نوفمبر”
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احتفلت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وعلى غرار كل الشعب الجزائري، بالذكرى الـ69 لاندلاع ثورة التحرير.

ونشرت معظم الأندية الجزائرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي منشورات خلدة من خلالها هذه الذكرى.

وكتب فريق شباب بلوزداد بهه المناسبة، “عاشت الجزائر حرة مستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”، فيما خلد فريق شبيبة القبائل هذه الذكرى، بعبارة “المجد لشهدائنا الأبرار”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nkWLrM6vah4HkgaXALL9j8xNsvAWd69SFiUiw9pvTFSP6cyUkaB428jrSxJP9M6Wl&id=100064202214445&mibextid=2JQ9oc

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pGRN1VfVvHG52gyiNnHG2yb1Rqkd5AhuReegRvT528nUmYFmPTDZem7HnwUFKQVkl&id=100063540438141&mibextid=2JQ9oc

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