الأندية الجزائرية تخلد ذكرى “1 نوفمبر”
احتفلت الأندية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وعلى غرار كل الشعب الجزائري، بالذكرى الـ69 لاندلاع ثورة التحرير.
ونشرت معظم الأندية الجزائرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي منشورات خلدة من خلالها هذه الذكرى.
وكتب فريق شباب بلوزداد بهه المناسبة، “عاشت الجزائر حرة مستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”، فيما خلد فريق شبيبة القبائل هذه الذكرى، بعبارة “المجد لشهدائنا الأبرار”.
#أول_نوفمبر_1954_2023🇩🇿🕊🇩🇿#عاشت_الجزائر_حرة_مستقلة#المجد_و_الخلود_لشهدائنا_الأبرار pic.twitter.com/JZSOE13gk1
— CR.BELOUIZDAD شباب بلوزداد (@Crbelouizdadoff) November 1, 2023
𝗝𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲
Commémoration du soixante-neuvième anniversaire du déclenchement de la révolution.
Gloire à nos valeureux martyrs.
🇩🇿🟨🟩 pic.twitter.com/cokwqz0TZH
— JS Kabylie (@jsk_tweet) November 1, 2023
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nkWLrM6vah4HkgaXALL9j8xNsvAWd69SFiUiw9pvTFSP6cyUkaB428jrSxJP9M6Wl&id=100064202214445&mibextid=2JQ9oc
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pGRN1VfVvHG52gyiNnHG2yb1Rqkd5AhuReegRvT528nUmYFmPTDZem7HnwUFKQVkl&id=100063540438141&mibextid=2JQ9oc