الأندية الجزائرية تعزي أسرة شبيبة القبائل

تقدمت مختلف الأندية الجزائرية، بتعازيها إلى أسرة شبيبة القبائل، في وفاة مناصرين اثنين للفريق، أمس الجمعة.

وكانت إدارة “الكناري” قد أعلنت صبيحة اليوم السبت، عن وفاة المناصرين فريد مزيان ومحمد فلوس، في حادث مرور في طريق العودة من وهران. أين تابعا لقاء الفريق أمام المولودية المحلية، أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ 4 من البطولة.

وسارعت مختلف الأندية المحلية، على غرار شباب بلوزداد ومولودية الجزائر ومولودية وهران. وغيرها من الأندية، إلى تقديم التعازي لشبيبة القبائل، وأسرة الفقيدين.