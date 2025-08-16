الأندية الجزائرية تعزي ضحايا “فاجعة” واد الحراش

تقدمت مختلف الأندية الكروية الجزائرية، بخالص العزاء والمواساة، إلى عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش بالعاصمة.

واهتزت الجزائر مساء أمس الجمعة، على وقع فاجعة أليمة، تمثلت في انحراف وسقوط حافلة لنقل المسافرين تشغُل خط “الرغاية - تافورة”، أسفرت عن وفاة 18 شخصا وتسجيل 23 جريحا.

وسارعت الأندية الجزائرية إلى التعبير عن تضامنها مع أهالي وعائلات الضحايا. من خلال نشر تعازي عبر صفحاتها الرسمية على “فيسبوك”.