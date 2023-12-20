الأندية الجزائرية تعزي عائلة مولودية البيض في الوفيات
بقلم عزيز طالبي
قامت عدد من الأندية الجزائرية أبرزها إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد، بتعزية عائلة مولودية البيض في وفاة شخصين من الوفد المتنقل إلى تيزي وزو.
و نشرت إدارة العاصمة بيانا لها، عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، تعزي فيها الرئيس دحماني عبد القادر و لاعبيه في حدوث الحادث المميت.
كما قامت إدارة شبيبة القبائل بتعزية فريق البيض، إلى جانب شباب بلوزداد و فريق أولمبي الشلف.
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