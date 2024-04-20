الأندية الجزائرية تعلن التضامن مع سوسطارة “السيادة قبل كل شيء”

أعلن عدد كبير من الأندية الجزائرية التضامن مع اتحاد العاصمة الذي يتعرض لحملة شرسة قبل الموعد الهام أمام نادي نهضة بركان.

و نشرت أندية بيانات تعلن التضامن مع إدارة الفريق و اللاعبين، اليوم السبت، في شاكلة نجم بن عكنون، الذي يعتبر الفريق المقرب من النادي، إلى جانب نادي وفاق سطيف الذي شكل بيان مطول عبر صفحته الرسمية.

كما انضمت إدارة نادي شباب قسنطينة، إلى قافلة الأندية التي دعمت ممثل الجزائر في البطولة الإفريقية، بعد الضجة الكبيرة.

للإشارة، ستجري المباراة، غدا بملعب 5 جويلية الأولمبي التي تندرج ضمن ذهاب دور النصف النهائي من كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.