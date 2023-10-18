الأندية الجزائرية تعلن تضامنها مع الفلسطينيين

أعلنت الأندية الجزائرية، بقسميها المحترف والهاوي، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق، من العدواني الصهيوني، الذي بلغ مرحلة خطيرة، بعد مجزرة مستشفى ” المعمداني”.

وأطلقت الصحفة الرسمية لاتحاد العاصمة، منشورا عبر “فيسبوك” لصورة تشكيلة الفريق من لقاءها الأخير، بالعلم الفلسطيني، وعلقت : “وما كانت فلسطين يوما وطنا.. بل هي قلبا ونبضا وحبا.”

بينما نشرت إدارة اتحاد بسكرة صورة لعلم فريقها مرفوقا بالعلمين الجزائري والفلسطيني، وأرفقتهم بدعاء: “اللهم إنا لا نملك لفلسطين. إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلاً. اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك”.

كما سارع كل من رائد القبة من القسم الثاني هواة، وشبيبة الساورة ومولودية وهران وكذا أولمبي الشلف، إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق بمنشورات وصور وأدعية. عبر صفحاتها الرسمية على “فيسبوك”.