الأندية الجزائرية تلهب الميركاتو الشتوي بـ 60 صفقة إنتقال !

أشعل رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم سوق الإنتقالات الشتوية الخاصة باللاعبين خلال الفترة الممتدة بين الـ15 من شهر ديسمبر إلى 15 من شهر جانفي الجاري.

وشهد الميركاتو الشتوي حركة كبيرة بين لاعبي القسم الوطني الأولى والثاني، حيث فضلت العديد من الأندية تدعيم صفوفها بعد وقوفها على نقائص خلال مرحلة الذهاب من البطولة.

وبالرغم من تتويج فريق إتحاد العاصمة باللقب الشتوي وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه إلا أنه دعم فريقه بأربعة لاعين جدد، حيث إستقدم كل من زواري، الليبي مؤيد اللافي، واللاعب السابق لإتحاد الحراش بلعربي، بالإَضافة إلى اللاعب المغترب يانيس.

وكان فريق مولودية الجزائر الأكثر إنفاقا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من خلال تعاقده مع 5 لاعبين، حيث ظفر قاسي السعيد بصفقة المدافع الأيسر نبيل لعمارة، بالغضافة إلى المدافع المحوري رياض كنيش، كما تعاقد مع المهاجمين فريوي، وبن علجية بالإضافة إلى المدافع السابق لفريق إتحاد الحراش مرواني.

كما فشل فريق شباب بلوزداد في التعاقد مع أسماء كبيرة خلال الميركاتو مكتفيا بالتعاقد مع كل من سعيود، بوشار، زروال، عكية ، وهايني كوي.

وإكتفى وفاق سطيف بإبرام صفقة واحدة فقط، بتعاقده مع اللاعب النيجيري إيفياني، فيما تعاقد شباب قسنطينة مع الثلاثي يطو، دانغ، وباهامبولا.

قائمة الإنتقالات لشتوية لأندية القسم الأول:

– إتحاد العاصمة: يانيس، اللافي، زواري، بلعربي

– مولودية الجزائر: بن علجية، لعمارة، كنيش، مرواني، فريوي

– شبيبة القبائل: بن شعيرة، كاباري، بلغربي، مصباحي، نايت مرابط.

– شباب بلوزداد: سعيود، بوشار، زروال، عطية، هايني كوي صومانا بوبكر

– نصر حسين داي: لوندري نكانكو، يايا، بوسماحة.

– وفاق سطيف : إيفياني

– شباب قسنطينة: نسيم يطو، أرونا دانغ، باهامبولا،

– أهلي برج بوعريريج: عيسى الباي، ايسلا، مليكشي، بيديمبو

– جمعية عين مليلة: بورنان، محيوس، حنيفي، سيلا، أرثير برنار

– مولودية بجاية: بوخنشوش، بن تيبة، بوعزة، وبيسان، علي قشي.

– بارادو:

– أولمبي المدية: دامي غاي، سفيان بعوش،عبد الحكيم عمراوي، كريم راشدي،

– إتحاد بلعباس:

– مولودية وهران: فيفان، عواج، محمدي، المؤذن، بن عمارة

– دفاع تاجنانت: بلحسن، عبد الله سوداني، شايب سيد أحمد، محمد يالي دلاهي

– شبيبة الساورة: بكبوكة، إيليموينغي، حمار، وليد سالمة.