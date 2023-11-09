الأندية الجزائرية تنعي وفاة محمد العايب
عبّرت الأندية الجزائرية لكرة القدم ، عن عميق تأثرها، عقب تلقيها نبأ وفاة الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد العايب.
ونشرت معظم الأندية الجزائرية، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإ‘جتماعي، رسائل تضامن، وتعزية لأسرة الفقيد.
كما استذكرت أغلب الأندية، مآثر الفقيد، والبصمة الكبيرة التي تركها في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وفريق اتحاد الحراش.
يذكر أن الفقيد محمد تلعايب، انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس، بمقر إقامته، إثر أزمة قلبية مفاجئة، على الساعة الثالثة والنصف صباحا.
𝗖𝗼𝗻𝗱𝗼𝗹𝗲́𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de M.Mohamed Laïb, ex-président de la Fédération Algérienne de Football et de l’USM EL Harrach.
En cette douloureuse circonstance, la grande famille de la JSK présente à la… pic.twitter.com/LVchDj7tW0
— JS Kabylie (@jsk_tweet) November 9, 2023
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