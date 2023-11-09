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الأندية الجزائرية تنعي وفاة محمد العايب

بقلم كريم تيغرمت
الأندية الجزائرية تنعي وفاة محمد العايب
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عبّرت الأندية الجزائرية لكرة القدم ، عن عميق تأثرها، عقب تلقيها نبأ وفاة الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد العايب.

ونشرت معظم الأندية الجزائرية، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإ‘جتماعي، رسائل تضامن، وتعزية لأسرة الفقيد.

كما استذكرت أغلب الأندية، مآثر الفقيد، والبصمة الكبيرة التي تركها في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وفريق اتحاد الحراش.

يذكر أن الفقيد محمد تلعايب، انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس، بمقر إقامته، إثر أزمة قلبية مفاجئة، على الساعة الثالثة والنصف صباحا.

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