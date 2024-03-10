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الرياضة

الأندية الجزائرية تهنئ الشعب الجزائري بحلول الشهر الفضيل

بقلم عزيز طالبي
الأندية الجزائرية تهنئ الشعب الجزائري بحلول الشهر الفضيل
الأندية الجزائرية
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هنأت عدد من الأندية الجزائرية الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الكريم سائلين الله عز و جل أن يعيد بالخير و اليمن والبركة.

وكانت إدارة إتحاد بسكرة السباقة في تهنأت الشعب الجزائري عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، بعدما نشرت دعاء الشهر الفضيل و مسك الروح والريحان على حلول الشهر الكريم.

كما هنأت إدارة شبيبة القبائل الجميع بحلول الشهر الفضيل نفس الشيء بالنسبة لإدارة فريق شباب بلوزداد و مولودية الجزائر.

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