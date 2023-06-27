الأندية الجزائرية تهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

هنّأت الأندية الجزائرية المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، خاصة التي تنشط في منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وتقدّم الأندية، فريق إتحاد العاصمة الذي نشر رسالة على الصفحة الرسمية على “الفايبسوك” قال فيها “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إدارة اتحاد العاصمة ممثلة في رئيسها سيد أحمد اعراب بأخلص التهاني لكافة الأمة الإسلامية ولأنصار الاتحاد على وجه الخصوص متمنيا من الله أن يتقبل منكم خالص الأعمال”.

كما تقدّم نادي شباب قسنطينة، بتهنئته الخاصة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى، و خاصة أنصار النادي وأسرة العميد.

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