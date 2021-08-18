الأندية الجزائرية مجبرة على إنشاء فريق نسوي للمشاركة في دوري الأبطال !

ستكون الفرق الجزائرية مجبرة على تكوين فرق كرة قدم نسائية خلال الموسم المقبل من أجل ضمان المشاركة في منافسات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وفقا لما كشفت عنه صحيفة اليوم السابع المصرية.

ونشر الموقع المصري اليوم الأربعاء تصريحات لمصدر مسؤول من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي أكد على ضرورة تأسيس فرق كرة قدم نسوية بالنسبة للأندية التي ستشارك في النسخ المقبلة للمنافسات القارية.

لدينا خطة لتطوير كرة القدم النسائية في أفريقيا خلال الأربع سنوات المقبلة، بدأناها بإطلاق بطولة دوري الأبطال للسيدات، وسنستمر في التطوير حتى تصل تلك اللعبة إلى مكانة متفردة بعد 4 سنوات من الآن وفقًا للجدول الزمني الموضوع.”

وتابع قائلا: “من ضمن الخطوات هي إلزام كل الفريق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا على تكوين فرق كرة نسائية مع الحصول على دعم من الكاف لتدشين تلك الفرق، ولكن هذا الأمر لن يتم تطبيقه الآن، وندرس أن يكون تطبيقه من الموسم بعد المقبل 2022-2023 ولكن لم نستقر على التفاصيل حتى الآن.”

وأضاف: “فى الموسم الجاري أطلقنا دوري أبطال أفريقيا للسيدات والمشاركة لم تكن على مستوى التطلعات ولكنها كبداية كانت منطقية، والهدف من هذه البطولة وتلك الإجراءات هو تطوير كرة القدم للسيدات كجزء من خطة إستراتيجية كاف لأربع سنوات لجعل النساء في مقدمة هذه اللعبة بالقارة.”