الأندية الجزائري تبدي دعمها لشباب قسنطينة في كأس الكونفيدرالية

أبدت الأندية الجزائرية المحترفة، دعمها الكامل لفريق شباب قسنطينة، في المواجهة التي سيخوضها ضد نهضة بركان، لحساب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

ونشرت العديد من الأندية الجزائرية، عبر صفحاتها الرسمية، عبارات الدعم للنادي الرياضي القسنطيني في خرجته المقبلة.

وكتبت إدارة مولودية الجزائري: “بالتوفيق للنادي الرياضي القسنطيني، ممثل كرة القدم الجزائرية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي”.

من جهتها أعربت إدارة وفاق سطيف، عن دعمها الكامل لـ”السياسي”، كما ابدت اعتزازها بتمثيلهم المشرف لكرة القدم الجزائرية.

يذكر أن شباب قسنطينة، يواجه أمسية اليوم الأحد، مضيفه نهضة بركان، بملعب هذا الأخير، لحساب ذهاب الدور النصف نهائي من كأس الكونفيدرالية.