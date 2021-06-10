الأندية الخليجية تُغازل “غزال” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن الأندية الخليجية دخلت على الخط من أجل التعاقد مع النجم الجزائري “رشيد غزال“، الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع “ليستر سيتي”، وأكدت ذات المصادر أن أندية سعودية وقطرية مستعدة لدفع راتب خيالي لإقناع النجم الجزائري.

وحسب ذات المصادر، فإن نادي النصر السعودي أبرز المهتمين بخدمات “غزال” من السعودية، ونادي “الدحيل” أيضا مهتم باللاعب الذي تألق هذا الموسم مع “بشكتاش” في الدوري التركي وقاده لتحقيق الثنائية المحلية “الكأس والبطولة”.

يذكر أن نجم الخضر أكد في العديد من المناسبات أن رغبته الأولى هي البقاء في نادي “بشكتاش” والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، غير أن مستقبله ليس بيده، فهو لا يزال مرتبطا بعقد مع “ليستر” وهذا الأخير مستعد للتخلي عنه مقابل أكثر من 8 ملايين أورو.