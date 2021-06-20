الأندية الخليجية تُغازل “فيغولي” !

كشفت مصادر صحفية “تركية”، أن النجم الجزائري “سفيان فيغولي“، وصلته العديد من العروض من مختلف الأندية الخليجية دون الافصاح عنها، حيث أنها اتصلت بمحيط اللاعب لمعرفة رغبته في اللعب في الخليج من عدمها.

وأكدت ذات المصادر، أن “فيغولي” لا يريد أن يفسخ عقده مع “غلطة سراي”، بل يريد من النادي التركي أن يسرحه أين سينال حقوقه كاملة وهو الذي لا يزال مرتبط بعقد إلى غاية جوان 2022، كما أنها يتلقى راتبا سنويا يتجاوز الـ 4 ملايين أورو. في نفس السياق، لم يفقد نادي “أولمبياكوس” الأمل في التعاقد مع “سوسو” بالرغم من تعنت إدارة “السيم بوم”.

إدارة الفريق التركي لا تزال تصر على مبلغ 5 ملايين أورو للتخلي عن النجم الجزائري في الميركاتو الحالي.