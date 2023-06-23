الأندية السعودية تواصل استقطاب نجوم القارة العجوز

تواصل أندية البطولة السعودية استقدام نجوم دوريات القارة العجوز، على رأسها الهلال السعودي الذي تعاقد مع نجم البريمرليغ.

وكشف نادي الهلال السعودي، اليوم عبر صفحته الرسمية على “تويتر” عن التعاقد مع النجم السابق لفريق وولفهامبون روبن نيفيس.

ولم يكشف كبير الأندية السعودية عن تفاصيل التعاقد لكن نادي “الذئاب” أكد ان اللاعب البالغ من عمره 26 عاما انتقل إلى ناديه السعودي في صفقة قياسية.

كما قال الإعلام السعودي سابقا أن الصفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون دولار.

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