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الرياضة

الأندية العالمية تُهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المُبارك

بقلم حواز عبد النور
الأندية العالمية تُهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المُبارك
محرز رفقة فيل فودين وروبن دياز
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هنأت اليوم الثلاثاء الأندية العالمية الكبيرة الأمة الإسلامية بمُناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك.

ونشرت فرق ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي وغريمه يونايتد اضافة الى ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني تغريدات هنأت من خلالها المُسلمين.

يُذكر أن هاته الأندية العالمية الكبيرة تملك شعبية كبيرة في الدول الإسلامية مايجعلها تُسارع لتهنئة مُحبيها من المُسلمين بالمُناسبات الدينية.

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