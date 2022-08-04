الأندية المحلية تمنح حلولا جديدة لمجيد بوقرة

شهد الميركاتو الصيفي، عودة العديد من المواهب الجزائرية للبطولة الوطنية، ما يمنح حلولا جديدة لمدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة.

وضمن فريق شباب بلوزداد صفقات نوعية، باستعادته لعدة مواهب هذا الصيف، على غرار اسحاق بوصوف، وادريس سعدي.

كما استقدمت مولودية الجزائر، هي الأخرى مواهب خاضة تجربة احترافية، على غرار حلايمية، وأيوب عبد اللاوي.

ومن جهتها كان لشبيبة القبائل، نصيب هذا الصيف من المواهب التي تملك تجربة احترافية، باستقادمها الهاجم رضوان زردوم، وصنهاجي.

ومن شأن كل هذه الأسماء، والأخرى المرتقبة، أن تمنح حلولا جديدة لمجيد بوقرة، تحسبا لمنافسة “الشان” المقررة العام المقبل بالجزائر.