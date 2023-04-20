الأندية المحلّية تهنئ الجزائريين بحلول عيد الفطر

قامت الأندية الجزائرية بتهنئة الأمة الإسلامية عامة بحلول عيد الفطر و الأمة الجزائرية خصوصا.

وخصّصت إدارة إتحاد العاصمة عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، منشورا يخص التهنئة بعيد الفطر حيث قال “عيد مبارك للأمة الإسلامية.

كما قامت إدارة اتحاد بسكرة بتهنئة الجزائرية بحلول بعيد الفطر، وقالت “عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال والطاعات وجعلكم من الأبرار الصالحين إن شاء الله”.

وقالت إدارة مولودية الجزائر في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يتقدم نادي مولودية الجزائر بتهانيه الحارة لكافة الأمة الإسلامية عامة وأنصار العميد بشكل خاص”.

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