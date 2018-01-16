الأندية المدانة تتحدى قرباج بـ 53 صفقة إنتقال !

بالرغم من الديون الكبيرة التي تتخبط فيها أندية الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، إلا أنّ رؤساء الأندية لم يبخلوا على سوق الإنتقالات الشتوية التي أقفلت أبوابها سهرة أمس.

وإضطرت لجنة المنازعات التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم إلى منع 10 فرق من الاستقدامات، 6 من القسم الأول، و 4 من القسم الثاني.

عرف سوق التحويلات الشتوية الحالي تغيير 53 لاعب لأنديتهم بمعدل 4 صفقات لكل فريق.

وبالرغم من دخول 16 فريق لفترة التحويلات الشتوية، إلا أنّ اللاعبين الذين إلتحقوا بالفرق ال 9 سوف لن يؤهلوا للمشاركة في مرحلة العودة.

وكان فريق بارادو الإستثناء الوحيد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بما أنه لم يستقدم أي لاعب، مفضلا الإعتماد على مواهبه الشابة.

فيما كان فريق وفاق سطيف الأقل إستقداما في الميركاتو بصفقتين فقط، ومولودية الجزائر بثلاثة صفقات بعد فشله في التعاقد مع يوسف بلايلي في آخر لحظة.

الصفقات التي أبرمتها أندية القسم الأول:

شبيبة القبائل

علي قيطون

إلياس بن يوسف

زيري حمار

سعيد بلكالام

إتحاد العاصمة

محمد لمين حامية

وليد عرجي

توفيق بودربال

رضا هجهوج

مولودية الجزائر

تبي

سويبع

أليو ديانغ (مالي) من جوليبا باماكو المالي

شباب بلوزداد

بن قابلية

سيديبي

بورنان

بن واضح

نصر حسين داي

لقجة

يوسفي

العمالي

إتحاد الحراش

بلهاني حارس مرمى من شبيبة بجاية

بوقروة مهاجم صريح من اهلي البرج

خرباش متوسط مدان واحيانا جناح ايمن

يونس من أولمبي المدية جناح ايسر

وفاق سطيف

عواج

بانوح

شبيبة الساورة

الحارس مقراني محمد الامين

محمد الغنودي

يوسوفا

شباب قسنطينة

ڨعقع

عايشي

راشدي

مولودية وهران

شيبان

منصوري

عبدات

إتحاد البليدة

ڨاساما سيارا

قاسم مهدي

علي ريال

فيراز

أولمبي المدية

عبد الحفيظ

حميدي

سامر

إسحاق بودة

إتحاد بسكرة

خريفي فيصل

علام

رونال

ماليك توريه

دفاع تاجنانت

عبد الله الدواجي

محمد الطيب

سبيع وليد

زدام حمزة

إتحاد بلعباس

سوقار

ميباركي

لعباني

صالح