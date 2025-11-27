الأندية الوطنية على موعد للتعرف على منافسيهم في كأس الجزائر 2026

ستكون الأندية الجزائرية، على موعد سهرة اليوم الخميس، مع سحب قرعة من منافسة كأس الجزائر 2026.

ومن المقرر أن يجري سحب قرعة منافسة كأس الجزائر، بفندق الجيش، ببني مسوس، وفق ما تم الكشف عنه في وقت سابق.

وسيكون هذا الموعد، فرصة للأندية الجزائرية، من أجل التعرف على منافسيهم في هذه الأدوار الأولى من السيدة الكأس.

يذكر أن مباريات الدور الـ32 من كأس الجزائر، ستلعب أيام (4 إلى 6) ديسمبر المقبل، فيما تجرى مباريات الدور الـ16 ما بين (11 إلى 13) من ذات الشهر، على أن تجرى مباريات الثمن النهائي أيام (15،16،17) جانفي 2026.