الأندية تعلن عن عجزها بخصوص تطبيق البروتوكول الصحي!

كشفت العديد من الأندية عن صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي قبل ساعات عن عودة التدريبات الجماعية المزمع إنطلاقها يوم الأحد المقبل.

وتحدث العديد من مسؤولي الأندية الجزائرية عن صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى.

وأكد مدرب فريق سريع غيليزان يوسف بوزيدي، ورئيس فريق شبيبة الساورة محمد زرواطي، ورئيس وداد تلمسان على صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي من الناحية المادية.

ويشترط البروتوكول الصحي الذي حددته وزارة الشباب والرياضة لإنطلاق التدريبات الجماعية توفير حافلتين لنقل اللاعبين، بالإضافة إلى إخضاع اللاعبين لتجارب الكشف عن فيروس كورونا 74 ساعة قبل مباراة ودية أو رسمية، بالإضافة إلى حجز غرف فردية لكل لاعب خلال فترة التربص، مع غلق غرف تغيير الملابس لتفادي إنتشار فيروس كورونا.

للتذكير فإن سعر الفحص عن فيروس كورونا PCR يكلف كل لاعب مليون ونصف سنتيم، وهو ما يكلف النادي 3 ملايير سنتيم في 38 مباراة من الموسم الكروي المقبل.