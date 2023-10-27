الأنروا: استكمال أعمالنا مستحيلة من دون تأمين الوقود

صرح المفوض العام للأنروا، فيليب لازاريني، أن استكمال أعمالهم مستحيلة من دون تأمين الوقود.

وأضاف الأمين العام للأونروا “نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع”.

وكشف المفوض العام للأنروا غن مقتل 57 من زملائهم في الحرب بغزة.

وقال “الشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان. نوجه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إليها”.

وشدد المفوض العام للأنروا على ضرورة حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات.

وقال “لا يمكن أن نعادل بين سكان غزة وحماس وهذا أمر مضلل”.

وأضاف المفوض العام للأنروا “من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة. تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع”.