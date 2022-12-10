الأنسولين.. عون يشدد على مسؤولي مجمع “صيدال” بالإسراع في الإنتاج

شدد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، على مسؤولي صيدال بالإسراع في إنتاج الأنسولين بوحدة الإنتاج بهذه الولاية. مؤكدا أن ”تقييم مؤسسة صيدال مستقبلا سيكون مرتبطا بإنتاج هذا الدواء”.

كما جدد عون التزام الجزائر بتغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية فيما يتعلق بالأنسولين خلال السداسي الأول لسنة .2023 من خلال إنتاجها محليا. مذكرا أن الدولة مصممة على وضع حد للاحتكار الممارس بخصوص التموين بهذا الدواء.

في حين، سيسمح إنتاج 50 بالمائة من الأنسولين محليا للدولة بتوفير 200 مليون أورو سنويا. (قيمة فاتورة استيراد الأنسولين تتراوح بين 400 و420 مليون أورو). ودعا مسؤولي وحدة إنتاج صيدال بقسنطينة إلى التفكير من الآن في إنتاج الأنسولين في أقلام.

وأكد ذات المسؤول أن المادة الأولية للأنسولين على شكل بلورات متوفر على المستوى الدولي. مضيفا أن أجهزة ملء الأنسولين أصبحت جاهزة.

كما أعطى عون تعليمات للمسؤولين المعنيين بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما تعلق بهذا الجانب مردفا أنه ”لا توجد حجة للتأخر في إطلاق إنتاج الأنسولين”.

واعتبر عون أن مراكز البحث المتوفرة عبر ولاية قسنطينة في مجالي العلوم الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية. على وجه الخصوص ”ذات جودة” حيث أصر على ضرورة تطوير جميع أنواع الأدوية (الحيوية على وجه الخصوص). وذلك بالتعاون الوثيق مع المراكز البحثية المجهزة بالإمكانيات البشرية (الباحثين) واللوجستية ذات “مستوى عالي”.

وأسدى الوزير تعليمات بـ”التقرب” من هذه المراكز البحثية بالنظر إلى أن الجزائر بحاجة إلى تطوير الأدوية لاسيما الأنواع الحديثة منها.

كما ألح عون على ضرورة التنويع في إنتاج الأدوية. مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمصنعي المواد الصيدلانية للاستثمار في إنتاج الأدوية المضادة للسرطان والسكري وغيرهما. وأشار إلى أن الجزائر لا تعاني من أي نقص في الأدوية وإنما من “ضغط على فئات معينة من الأدوية”.