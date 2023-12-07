الأنفلونزا تنتشر في فرنسا وأربع مناطق جديدة تدخل مرحلة ما قبل الوباء

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، نشرت هيئة الصحة العامة الفرنسية (SpF) نشرتها الأسبوعية. لمراقبة أمراض الجهاز التنفسي. يستمر وباء التهاب القصيبات بينما تستمر مؤشرات كوفيد-19 والإنفلونزا في الارتفاع.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية (SpF) يوم أمس الأربعاء أن منطقة بورغوندي-فرانس-كومتيه. ووسط فال دو لوار، وغراند إيست، وغيانا تنتقل إلى مرحلة ما قبل وباء الأنفلونزا.

وبالتالي تنضم هذه المناطق إلى إيل دو فرانس وأوفرني رون ألب وبروفانس ألب كوت دازور وغيانا. لقد كانت جزيرة مايوت بالفعل في مرحلة وبائية منذ عدة أسابيع.

وكتبت هيئة الصحة في نشرتها الأسبوعية أن مؤشرات الإصابة بمتلازمة الأنفلونزا. تتزايد في طب المجتمع وتتعلق بجميع الفئات العمرية. في المستشفى، زاد عدد الزيارات ونسبة الزيارات لجميع الأسباب بشكل طفيف ولكن حالات الاستشفاء ظلت مستقرة.”

ولعدة أسابيع، تخشى السلطات الصحية من زيادة حالات التهابات الجهاز التنفسي. في العام الماضي، أدى الوباء الثلاثي (كوفيد-19 والتهاب القصيبات والأنفلونزا). إلى إلحاق المزيد من الضرر بنظام الرعاية الصحية الفرنسي.

فيما يتعلق بالتهاب القصيبات، فإن جميع مناطق البر الرئيسي لفرنسا هي في مرحلة الوباء ولكن SpF. يلاحظ “اتجاه نحو استقرار المؤشرات في طب المجتمع وزيادات أقل من الأسبوع السابق. في زيارات غرفة الطوارئ والاستشفاء بعد زيارات غرفة الطوارئ لالتهاب القصيبات .

ومن ناحية أخرى، فإن الاتجاه “تصاعدي” بالنسبة لكوفيد-19. وأشار SpF إلى أنه “لوحظت زيادة في المؤشرات الفيروسية من الاختبارات. التي أجريت في مختبرات البيولوجيا الطبية في جميع الفئات العمرية بين السكان الذين تم اختبارهم”.

وتابعت: “لوحظت هذا الأسبوع زيادة حادة (+24%) في اكتشاف فيروس SARS-CoV-2. في مياه الصرف الصحي، مما يشير إلى التداول النشط للفيروس في فرنسا”.

وتشجع مؤسسة SpF الفرنسيين على تبني الإجراءات العازلة “بشكل منهجي”. والتطعيم ضد كوفيد-19 والأنفلونزا، وخاصة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.