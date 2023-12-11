الأنفلونزا تهاجم الحيوانات البحرية ونفوق مئات الأسماك

تهاجم أنفلونزا الطيور أيضًا الحيوانات البحرية. في البرازيل، نفق ما يقرب من 1000 من الفقمات وأسد البحرحسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم الاثنين.

وقالت عالمة المحيطات البرازيلية سيلفينا بوتا، إن جثث الحيوانات يجب دفنها أو حرقها لتجنب التلوث. في حين يجب القتل الرحيم للعينات المريضة.

ويبدو أن العدوى بين الثدييات البحرية بدأت في بيرو، ثم انتقلت إلى جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية. مما أثر على الحياة البرية في تشيلي والأرجنتين وأوروغواي والآن البرازيل.

وأعلنت وزارة الزراعة البرازيلية عن ظهور 148 حالة لمرض انفلونزا الطيور في البلاد. خاصة على طول الساحل، معلنة حالة طوارئ صحية لاحتواء المرض. الذي قالت إنه “لا يعتبر متوطنا في البرازيل بعد”.

وبالتالي، تحافظ البرازيل على مكانتها كدولة “خالية من الأمراض”. لأنه “لم يتأثر أي إنتاج تجاري (للدواجن، ملاحظة المحرر)” حتى الآن، وفقًا للحكومة.

وفي فرنسا، تم رفع مستوى المخاطر المرتبطة بانفلونزا الطيور في منطقة العاصمة الفرنسية. في 5 ديسمبر من “معتدل” إلى “مرتفع” بعد اكتشاف “عدة حالات تفشٍ”.