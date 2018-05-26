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الأهلي السعودي جهّز عقدا بـ 3 مواسم لسوداني

الرياضة
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الأهلي السعودي جهّز عقدا بـ 3 مواسم لسوداني
بقلم كريم.تيغرمت

أكد نادي الأهلي السعودي، رغبته وإصراره على التعاقد مع الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، خلال الميركاتو الصيفي الداخل.

وكشفت الصحافة السعودية، أن إدارة الهلال السعودي، جهزت عقدا لهلال سوداني، مدته 3 مواسم، وهذا في حال موافقة اللاعب على الإنضمام للفريق.

وأضافت ذات المصادر، أن مهاجم الخضر، كلف وكيل أعماله، بنقل موافقته المبدئية بخصوص عرض نادي الهلال، في انتظار مناقشة تفاصيل العقد.

يذكر أن هلال سوداني، توّج هذا الموسم رفقة دينامو زغرب، بلقبي البطولة والكأس، كما نال لقب هداف الدوري الكرواتي، بعد تسجيله 17 هدفا.

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