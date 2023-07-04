الأهلي السعودي يتعاقد رسميا مع فيرمينيو
بقلم عزيز طالبي
أعلن الأهلي السعودي عن التعاقد رسميا مع المهاجم البرازيلي فيرمينو قادما من نادي ليفربول الإنجليزي بعقد لـ 3 سنوات.
كما قدّم الأهلي السعودي نجمه الجديد عبر صفحته الرسمية على تويتر، اليوم الثلاثاء، التي قال عليها المهاجم الملقب بـ “الديناميت” البرازيلي “أنا دائما ألعب للفرق الكبيرة، أنا الأن في الأهلي المصري”.
ويملك فيرمينو سيرة كروية ممتازة، خاصة منذ انضمامه إلى ليفربول، في 2015، حيث لعب بقميصه 256 مباراة سجل من خلالها 82 هدف وتوج بدوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 .
Si Señor 🫡🪄#WelcomeFirmino pic.twitter.com/jZGcJXCUon
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 4, 2023
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