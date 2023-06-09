الأهلي السعودي يخصّص 50 مليون يورو للتعاقد مع محرز

أبدى فريق الأهلي السعودي رغبته الكبيرة في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة “ESPN” أن الأهلي عرض مبلغ 580 مبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع رياض محرز الذي يركّز في الوقت الراهن على مباريات فريقه مانشستر سيتي.

كما قالت أن تدافع اللاعبين النجوم على البطولة السعودية مثل رونالدو وبن زيمة قد يكون دافعا للنجم الجزائري للالتحاق بالدوري.

كما أضافت أن قائد الخضر يتبقى من عقده سنتين فقط، وهو الذي لم يلعب كثيرا مع السيتيزنس خلال الموسم الحالي.

وأردفت أن الأهلي سيسعى لمنح مكافات بالجملة للفناّن لموسم واحد بعدم اقتراح التعادق لعامين مع خيار التجديد.

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