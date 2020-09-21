الأهلي السعودي يرفض عودة “بلايلي”

كشفت مصادر صحفية سعودية، أن إدارة “أهلي جدة” السعودي ترفض عودة “يوسف بلايلي” إلى الفريق.

وأكدت ذات المصادر، أن الطاقم الفني للفريق السعودي رفض عودة “بلايلي” وانتظامه في التدريبات الجماعية تحضيرا للموسم المقبل وذلك بسبب ممطالته في العودة خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن الأهلي السعودي قرر التخلي عن “بلايلي” مقابل 4 ملايين دولار، وهي القيمة التي تراها الأندية المهتمة بضم نجم الخضر مرتفعة.

هذا ويتعين على اللاعب الجزائري إيجاد فريق في أقرب وقت ممكن مع اقتراب نهاية الميركاتو، وكل من “الأهلي” المصري و”الترجي التونسي” مهتمان بضمه.