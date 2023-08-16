الأهلي السعودي يعلن إصابة فيرمينو

أعلن الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، عن إصابة مهاجمه البرازيلي، روبرتو فيرمينو، في تدريبات الفريق.

وأوضح النادي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويترو” بأن فيرمينو، تعرض لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة.

مبرزا في السياق ذاته، بأن المدرب فضل إراحته عن مواجهة الخليج، على أن يتابع اللاعب مع الطاقم الطبي، جلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات.

وسيلاقي الأهلي السعودي بقيادة الثنائي الجزائري، رياض محرز ورياض بودبوز، سيلاقي مضيفه الخليج، غدا الخميس، ضمن فعاليات الجولة الجولة الثانية من دوري “روشن”.

للإشارة فإن فيرمينو، القادم من ليفربول الانجليزي، بصم على بداية قوية في الدوري السعودي، بتسجيله “هاتريك” في فوز ناديه على الحزم بنتيجة 3-1.