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الرياضة

الأهلي السعودي يعلن ضم الإيفواري كيسي

بقلم عزيز طالبي
الأهلي السعودي يعلن ضم الإيفواري كيسي
الأهلي
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أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع النجم الإيفواري فرانك كيسي قادما من نادي برشلونة الإسباني.

ونشر الأهلي السعودي، فيديو خاص، و ترحيبي للنجم السابق لفريق برشلونة و نادي ميلان الإيطالي.

وسينظم كيسي لكتيبة الأهلي التي تظم كل من النجم الجزائري رياض محرز ومواطنه رياض بودبوز إلى جانب النجم البرازيلي فيرمينيو.

وكان كيسي قد مع البلاوغرانا خلال موسم 2022/2023 في 43 مباراة أين سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف كذلك.

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