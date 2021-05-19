الأهلي السعودي يغري بن العمري براتب خيالي !

الرياضة
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الأهلي السعودي يغري بن العمري براتب خيالي !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة المدينة السعودية، أن إدارة الأهلي السعودي قد أعادت بعث المفاوضات مع المدافع الجزائري “جمال بن العمري”.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق السعودي مستعدة لتقديم راتب خيالي لـ “بن العمري” مقابل الانضمام للفريق.

وحسب ذات المصادر أيضا، فإن الإدارة تجهز عقدا لمدة 4 سنوات مقابل راتب سنوي يتجاوز 18.2 مليون ريال سعودي ما يعادل 3.96 مليون أورو.

ويريد الأهلي السعودي وضع حد لمشكلة الدفاع بالتعاقد مع “بن العمري” الذي سبق له اللعب في الدروي السعودي مع “الشباب”.

يذكر أن نادي قطر القطري الذي يلعب له “بلايلي” هو الآخر مهتم بالتعاقد مع المدافع الجزائري الذي وضع حدا لمشواره مع “ليون”.


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