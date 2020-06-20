الأهلي السعودي يفصل في مستقبل بلايلي

حددت إدارة نادي الأهلي السعودي، موقفها بخصوص مستقبل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مع الفريق، في ظل العروض العديد التي يحوزها اللاعب.

وكشف موقع “GOL” في نسخته العربية، أن مسؤولي الأهلي، طلبوا من بلايلي، البحث عن عرض ملائم، تمهيدا لرحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وسيكون الدولي الجزائري، مجبرا على الحصول على عرض مغر، يلبي مطالب الأهلي، قبل السماح له بمغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن يوسف بلايلي، يحظى باهتمام عديد الأندية العربية على غرار نادي الدحيل، وأخرى أوروبية، أبرزها نادي غلطة سراي التركي.