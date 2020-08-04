الأهلي السعودي يقرر إعادة “بلايلي” في طائرة خاصة

الرياضة
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الأهلي السعودي يقرر إعادة “بلايلي” في طائرة خاصة
بقلم أمير بهلول

كشف فيصل زايد المكلف بالإعلام في نادي الأهلي السعودي، أن إدارة الفريق قررت تخصيص طائرة خاصة من أجل عودة يوسف بلايلي للفريق.

وقال “فيصل زايد” في تصريحات صحفية: “بلايلي سيعود للأهلي، ولا صحة لما يتداول عن رحيله، وتم تأمين طائرة خاصة له يوم 10 أوت، وتأخر قدومه بسبب الطيران المغلق في بلاده”.

وأضاف: المدرب فلادان ميلويفيتش هو من سيحدد إمكانية مشاركته في المباريات المتبقية للدوري أم لا”.

وتابع: “خصوصا مع دخوله حجر منزلي وعدم تدربه مع الفريق بالفترة الماضية، ومازال لدينا استحقاقات بدوري أبطال أسيا وكأس الملك”.


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